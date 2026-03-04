Se investiga si la muerte por aplastamiento bajo dos pacas de paja en Bocígano es un accidente de trabajo

Se investiga si la muerte de un joven de 27 años en Bocígano es un accidente de trabajo.

Según ha informado este miércoles el 112, fallecía mientras trabajaba hacia en torno las 20:45 aplastado bajo dos pacas de paja de 200 kilos cada una en Bocígano, una pedanía de El Cardoso de la Sierra, en el norte de Guadalajara.

Aunque el fallecido fue rescatado por personas que se encontraban en la zona no se pudo hacer nada por salvar su vida.

El secretario general de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, ha contado a Onda Cero Guadalajara que este accidente en Bocígano se está investigando para confirmar si se trata de un accidente de trabajo.

Por otra parte, hacia las 18 horas de ayer, un trabajador de 39 años resultaba herido en Mohernando al caer desde 3 metros de altura, de unas escaleras en la carretera de Maluque. Fue trasladado al Hospital de Guadalajara.

El secretario general de CCOO en Guadalajara asegura que al contrario de lo que consta oficialmente, las cifras de accidentes laborales en la provincia no están mejorando. Cifra en 6.000 los accidentes laborales registrados en Guadalajara.

Javier Morales ha avanzado a Onda Cero Guadalajara que esta mañana se ha producido un accidente en una Logística de Cabanillas que se ha saldado con rotura de pierna, pero se ha catalogado como leve.

CCOO ha comunicado esta misma semana a la Inspección de Trabajo que hay muchos casos de empresas que no están dando participación a los sindicatos en la investigación de los accidentes; lo que influye en su catalogación y contabilización.

El secretario provincial de CCOO denuncia que las estadísticas laborales de años anteriores tampoco se verifican; por lo tanto, muchos casos no se acreditan como origen profesional.