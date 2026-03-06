Más de 140 pilotos se dan cita este fin de semana en el Rallye TT de Guadalajara 'Villa de Cifuentes'

La localidad de Cifuentes acoge este viernes y sábado la XI edición del Rallye TT de Guadalajara 'Villa de Cifuentes', una cita organizada por el Automóvil Club Alcarreño, con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Cifuentes, la Diputación de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La prueba será puntuable para el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno CERTT GT2i y para el Campeonato de España de Rallye-Raid de motos.

La XI edición del Rallye TT de Guadalajara reunirá a 75 vehículos y 65 motocicletas.

El trazado sumará cerca de 450 kilómetros en total, con más del 80% de recorrido nuevo respecto a la edición anterior. Los participantes deberán enfrentarse a pistas rápidas de buen firme, zonas más técnicas en monte y varias trialeras características de la prueba alcarreña.

El itinerario discurrirá por nueve términos municipales, los de Abánades, Las Inviernas, Torrecuadrada de los Valles, Renales, Alaminos, Sacecorbo, Torrecuadradilla, Cortes de Tajuña y Cifuentes, además de sus pedanías Huetos, Ruguilla y Val de San García.

El centro neurálgico del rallye volverá a situarse en Cifuentes. El campo de fútbol acogerá la zona de asistencia y el parque cerrado, mientras que el Ayuntamiento será la base operativa de carrera, con dirección, cronometraje, comisarios deportivos y sala de prensa.

La ceremonia de salida protocolaria tendrá lugar el viernes por la tarde-noche, tras la disputa de los prólogos en las inmediaciones del municipio. El sábado, los sectores selectivos partirán desde Alaminos y tendrán meta en Huetos, culminando la jornada con la entrega de trofeos, nuevamente en Cifuentes.

Enrique Batanero, presidente del Automóvil Club Alcarreño, organizador del Rallye, ha destacado la relevancia de esta prueba que discurrirá por nueve términos municipales.

Presentación del XI Rallye TT de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Durante la presentación oficial, el diputado provincial de Deportes y alcalde de Cifuentes, Marco Campos, ha subrayado el importante retorno económico que la prueba genera en toda la comarca, con alojamientos y servicios prácticamente completos, incluso en la capital.

En esta misma línea, el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, ha agradecido a la organización del rally su trabajo para la puesta en marcha de este evento "ya consolidado" del que ha destacado que "más allá de su trascendencia en materia deportiva, supone una ayuda en el mantenimiento de los pueblos, aprovechando los recursos del territorio".

En representación de la Real Federación Motociclista Española, Fernando Gil, delegado del Rallye Raid, ha agradecido la incorporación de las motos a la prueba y ha destacado el alto nivel de inscritos en la categoría. Asimismo, ha subrayado el importante esfuerzo organizativo que supone coordinar una modalidad en la que conviven coches y motocicletas bajo estructuras federativas distintas.

Por parte de la Real Federación Española de Automovilismo, su vicepresidente, José Vicente Medina, ha recordado la responsabilidad que implica abrir el calendario del Campeonato de España y ha defendido la colaboración público-privada como clave para sostener este tipo de eventos. Asimismo, ha hecho un llamamiento a los aficionados para seguir la competición con responsabilidad y respeto al medio ambiente.