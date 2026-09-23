El 'Museo de los Puteros' sale a la calle en Guadalajara para poner el foco en quienes sostienen la prostitución

Hoy con motivo del Día Internacional contra la trata y la explotación sexual, que se celebra hoy, se podrá "visitar" a partir de las 19.30 horas 'El Museo de los Puteros' en la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara.

Se trata de una performance que organizan la Asociación feminista Mujeres Siemprevivas con el apoyo del PSOE, Izquierda Unida, Partido Comunista Español (PCE), AIKE y CCOO.

El objetivo de la iniciativa es poner el foco sobre quienes sostienen la prostitución: hombres corrientes cuyos hábitos sexuales son tolerados por la sociedad, como ha destacado Elisa San Miguel, presidenta de la Asociación Mujeres Siemprevivas.

Denuncian que en Guadalajara existen pisos y locales en los que se ejerce la prostitución de forma clandestina y expondrán esta tarde conversaciones de foros en los que se comunican.

Mañana jueves 24 de septiembre el Ayuntamiento de Guadalajara ha convocado la Mesa de la Trata que no se reúne desde febrero de 2025.

El gobierno municipal (PP-Vox) espera aprobar en el pleno de octubre la nueva norma que regula, dentro de la ordenanza de convivencia, esta realidad, según ha contado a Onda Cero Guadalajara, Roberto Narro, concejal de Mujer.

Se encuentra en la fase final de alegaciones.

Las feministas critican que el Ayuntamiento no haya contado con ellas para la elaboración de esta ordenanza.

La Asociación de Mujeres Siemprevivas ha presentado enmiendas. Quieren, por ejemplo, que se blinde jurídicamente a las personas que combaten la prostitución.