Denuncian el ultimátum de la promotora de una planta fotovoltaica a propietarios de Fuentelaencina

La empresa promotora de una planta fotovoltaica ha dado un ultimátum a un grupo de propietarios de Fuentelaencina para que arrenden terrenos

El plazo facilitado por Alfanar Energía, la empresa promotora de una planta fotovoltaica en Fuentelaencina, es de quince días. Según denuncian los vecinos y Ecologistas en Acción, así se lo han comunicado por carta donde les indican que “en el caso de no recibir respuesta en ese tiempo, la empresa considerará que no desea alcanzar un acuerdo y procederá a incluir los terrenos dentro de la solicitud de Declaración de Utilidad Pública", paso previo a una posible expropiación.

Eva Mateo, portavoz vecinal, avanza alegaciones y posibles acciones legales.

El proyecto de parque solar Haza del Sol comenzó a tramitarse en 2021, pero los titulares de los terrenos se quejan de que no fueron informados adecuadamente. Afirman que el ultimátum les deja indefensos bajo una gran presión y que se limita su capacidad de negociación.

Los propietarios añaden que buena parte de las 94 hectáreas (del total de 275) que no han sido arrendadas están siendo cultivadas por agricultores locales, por lo que su cesión implica pérdida de actividad agraria y de puestos de trabajo.

Solicitan la intervención de las administraciones competentes para revisar el procedimiento y garantizar la salvaguarda de los derechos de los propietarios, el empleo agrario y el futuro del municipio.

Además tienen dudas sobre la viabilidad real de la planta fotovoltaica, puesto que está pendiente un conflicto entre Alfanar y Red Eléctrica sobre los plazos para habilitar las infraestructuras necesarias para la evacuación de la electricidad generada.

La línea prevista tiene una longitud de 48 kilómetros y conectaría Fuentelaencina con la subestación de Alcalá de Henares, atravesando regadíos, monte bajo y áreas arboladas.