PP y Unidas Podemos echan de la alcaldía de Pioz al socialista Manuel López

Los votos de PP (3) y Unidas Podemos (3) ha arrebatado el bastón de mando al alcalde socialista de Pioz, Manuel López Carvajal y aúpan como nueva regidora a la transfuga del PSOE, Carmen Blázquez, recientemente llegada a la corporación municipal.

Ha sido un pleno polémico y convulso con continuas interrupciones de vecinos a favor y en contra del regidor, que ha escenificado la división que se vive en el municipio.

Se han escuchado gritos como “no te queremos ya” en referencia al alcalde o “fuera” dirigido a los firmantes de la moción.

PP y Unidas Podemos echan de la alcaldía de Pioz al socialista Manuel López | EP

Manuel López ha defendido su gestión; especialmente la económica que es una de las razones de peso que sostienen esta moción.

El hasta ahora alcalde de Pioz ha vuelto a insistir en que detrás de la moción están los intereses de 4 plantas fotovoltaicas en el municipio proyectadas a 15 metros de algunas viviendas. Él suspedió las licencias para poder regular un problema que data de 2018 y que él heredó justificando que entonces otros municipios cercanos hicieron un trabajo que en Pioz no se hizo.

López Carvajal se ha mostrado dispuesto a hacer traspaso de poderes reglado. Su objetivo es que se continúen con proyectos importantes para el municipio como el Plan Astra de autobuses que acaba de arrancas con nuevas líneas, el centro médico, el instituto para el municipio o la creación de una policía local.

Por su parte, la alcaldesa que tomará el bastón de mando, Carmen Blázquez, hasta hace poco en las filas socialistas, ha echado en cara al regidor saliente que haya gobernado con 2 transfugas de Vox y ha justificado la moción

Blázquez ha hecho un relato diametralmente opuesto al del Manuel López.

El recién depuesto alcalde ha contado con el apoyo de su partido.

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El secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, ha expresado el orgullo de tener un alcalde como él y ha vuelto a señalar a Podemos (a una o dos personas) como responsables de "este disparate".