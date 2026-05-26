Se reúne en Guadalajara la mesa del Conejo de Monte

Hoy se ha reunido en Guadalajara la quinta mesa provincial del Conejo de Monte que ya se ha celebrado en las otras 4 provincias

Reúne a las administraciones públicas -local, regional y del Estado- junto a asociaciones agrarias y de cazadores de cara a consensuar soluciones y poner coto a la superpoblación del conejo de monte que causa pérdidas anuales de entre 4 y 8 millones de euros a nivel regional, según datos de Agroseguro.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha detallado las medidas puestas en marcha para controlar la población de conejos como la creación de dos equipos de control de fauna: uno de caza con hurones y otro de caza nocturna.

Por otra parte, se ha autorizado a los cazadores la captura de conejos sin límites durante todo el año ampliando de 23 a 55 los municipios de Guadalajara en los que está en vigor la 'comarca de emergencia cinegética'.

En la provincia se ha dado caza desde principios de año a unos 123.000 conejos; 644.000 en la región.

El objetivo es aumentar las capturas y bajar la población de conejos a unos 50 conejos por kilómetro cuadrado.

Otras de las medidas son las ayudas para proteger los cultivos agrícolas que se publicarán el mes que viene para la instalación de protectores individuales o colectivos como el vallado de parcelas de leñosos o herbáceas.

Además, la idea es traer a Guadalajara a los huroneros que están actuando principalmente en La Mancha.

El Corredor del Henares y el sur de la provincia son las zonas afectadas por esa superpoblación de conejos.