Una mujer y su perro, heridos de gravedad por varios perros en Galápagos

La Guardia Civil de El Casar ha investigado a una mujer, de 40 años, como presunta autora de un delito grave de lesiones y por un delito de maltrato animal, por mantener tres perros de raza potencialmente peligrosa sin la debida custodia y vigilancia. Como consecuencia del ataque de estos animales, una mujer y su perro sufrieron heridas graves.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de mayo en la urbanización 'Montelar' de Galápagos, cuando los perros de la investigada, considerados como de raza potencialmente peligrosa, se escaparon de la vivienda donde se encontraban, y atacaron a una persona y a su perro que paseaban por la urbanización, ocasionándoles heridas de carácter grave, por las que tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente en dos ocasiones. La rápida intervención de una vecina fue decisiva para evitar consecuencias aún más graves.

Desde la Guardia Civil recuerdan que para la tenencia de perros de razas clasificadas como potencialmente peligrosas, se requiere la previa obtención de una licencia administrativa que es otorgada por el municipio de residencia del solicitante.