Guadalajara permitirá construir por primera vez estudios de 30 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobará en el pleno del próximo 29 de mayo una ordenanza que facilitará la transformación de locales comerciales en viviendas.

Se han realizado 105 solicitudes desde 2023. Existían trabas administrativas y de procedimiento que a partir de su aprobación desaparacerán.

Alfonso Esteban, concejal de Urbanismo, ha anunciado que por primera vez que permitirá la construcción de estudios con un mínimo de 30 metros cuadrados.

"No se permitirá la transformación si no se cuenta con las condiciones de ventilación, de salubridad, debe que el resultado final sea una vivienda digna. En la ciudad de Guadalajara no existía esta posibilidad y hemos visto que es sensato, que es razonable que se puedan realizar estudios, más cuando vamos a tener muchísimos estudiantes en la ciudad de Guadalajara y habrá una gran demanda de vivienda pequeña".

Además se autorizará el acceso directo a la vía pública en este tipo de construcciones y no a través de los portales e inmuebles -como establecía la normativa actual- que se solían encontrarse con la negativa de las comunidades de vecinos.

Esta es una de las líneas de actuación que está llevando a cabo el Ayuntamiento para potenciar la creación de viviendas en Guadalajara.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha afirmado que Guadalajara es la ciudad que más ha crecido en Castilla-La Mancha y donde más ha subido la vivienda.

"Había que ponerse a trabajar para dar solución al problema de vivienda que hoy sigue existiendo en la ciudad de Guadalajara, un problema que se incrementará con la llegada de más de cerca de 4.000 estudiantes del nuevo campus universitario y eso implica mayores necesidades de vivienda".

La regidora ha explicado que el consistorio está actuando en 4 líneas diferentes:

la colaboración público-privada materializada en la construcción de vivienda protegida. 156 viviendas de alquiler asequible (en colaboración con la Junta para las que el Ayuntamiento ha cedido el suelo) que deben estar terminadas el 30 de junio; a las que se suman 400 viviendas protegidas más destinadas a la compra-venta.

la modificación del Plan del casco histórico.

la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

y la citada modificación de la Ordenanza de locales comerciales o de negocio en viviendas.

El Plan para el Casco Histórico está prácticamente finalizado y saldrá próximamente a información pública.

Además está en tramitación una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para dotar de suelo la construcción de alrededor de 5.000 viviendas.