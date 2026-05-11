APAG pide el cese del delegado provincial de Agricultura por favorecer una planta fotovoltaica en Fuentelaencina

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha reclamado, en una rueda de prensa, a la que han asistido, numerosos agricultores afectados, el cese del delegado provincial de Agricultura por favorecer los intereses del proyecto de un Parque Solar Fotovoltaico de 275 hectáreas en Fuentelencina, localidad de la que también es alcalde Santos López.

Juan José Laso, presidente de APAG, asegura que "va a ser una cicatriz más para transferir energía a Madrid" y reclama la revisión de proyecto, apelando a la Junta y a la Diputación de Guadalajara.

El proyecto abarca 275 hectáreas, el equivalente a 280 campos de fútbol. Más allá del parque en Fuentelaencina, la línea de evacuación -la infraestructura que conecta con la red eléctrica nacional- se extiende a lo largo de 41 kilómetros atravesando municipios como Armuña de Tajuña, Aranzueque, Fuentelviejo, Tendilla, Peñalver, Valdarachas, Los Santos de la Humosa, Pozo de Guadalajara o Alcalá de Henares, entre otros.

Los orígenes del parque se remontan a 2021 pero los propietarios de los terrenos se enteraron el pasado febrero (este año) tras recibir una carta que sintieron como amenazante que abocaba a la expropiación forzosa si no aceptaban los 1.000 euros la hectárea que ofrecían.

Hay más de 50 agricultores perjudicados que temen perder su medio de vida.

El pasado 6 de mayo, en una reunión con el alcalde de Fuentelaencina, Santos López, no encontraron soluciones, según Aurelio Brihuega, portavoz de la plataforma de afectados. Reclaman una moratoria como las que se han llevado a cabo en otros ayuntamientos como Cabanillas del Campo o Brihuega.

Aseguran que el Ayuntamiento de Fuentelaencina tiene capacidad de actuación para defender a sus vecinos, como por ejemplo, proteger ciertas zonas en el Plan de Ordenación Municipal (POM).

La única vía que les queda para evitar la expropiación -que depende del Miteco- es la línea de evacuación. Ahora los ayuntamientos afectados por la misma deben pronunciarse, previo a que salga a consulta pública en la que cualquier ciudadano puede participar.

Desde APAG animan a todos los ayuntamientos a que se postulen y digan cómo les va a afectar el parque en sí o la línea de evacuación.

Desde Ecologistas en Acción, que ha seguido todo el proyecto y han presentado alegaciones, se han puesto en contacto con la Consejería de Desarrollo Sostenible, pero lo que han recibido han sido mensajes extraoficiales. Tino Tobar, presidente de Ecologistas en Acción Guadalajara, señala que no hay una norma clara que evite actuaciones en perjuicio de pequeños propietarios.

Por su parte, los agricultores jóvenes ven peligrar su medio de vida con este nuevo proyecto.

El 80% de las tierras que ellos cultivan son arrendadas. Suelen pagar unos 80-100 euros al año a los propietarios por sus terrenos, una cifra muy inferior a los 1.000 que ofrecen la promotora de la fotovoltaica.

Víctor Plaza, vecino de Fuentelaencina y representante de los Jóvenes Agricultores de APAG, teme perder las subvenciones recibidas y tener que echar el cierre.