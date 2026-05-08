CCOO denuncia irregularidades en la empresa de Azuqueca en la que falleció un trabajador

CCOO se ha concentrado esta mañana junto a su sede en Guadalajara bajo el lema "No más accidentes en el trabajo" para denunciar el accidente mortal del pasado miércoles en una empresa de Azuqueca de Henares y la situación en la provincia.

El secretario provincial Javier Morales, ha avanzado que ya han denunciado el siniestro ante la Inspección de Trabajo y que lo harán la semana que viene ante la Fiscalía.

Ha denunciado que la actividad de empresa estaba registrada como "Comercio al por mayor" cuando en realidad se ha comprobado que era una actividad industrial y esto hace menos probable una inspección de trabajo".

Morales ha señalado que no entienden cómo "en 2026 haya un atrapamiento de una persona y no haya una fotocélula que pare la máquina" y evitar muertes como la que se ha dado.

Javier Morales ha confirmado que el trabajador se encontraba solo, ha detallado que las fotos de la nave que han visto dan pánico y que no conocen todavía las circunstancias concretas de cómo se ha producido.

El de Azuqueca ha sido el primer accidente mortal del año en la provincia, el año pasado fueron 4. Sin embargo, según CCOO, el supuesto descenso en el 7,8% en los datos oficiales de siniestralidad laboral de 2025 no son reales.

Han destacado que el 96% de los accidentes mortales que se han producido en la provincia en los últimos 10 años se han producido en empresas que no contaban con representación sindical.