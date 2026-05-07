La Guardia Civil de Guadalajara desmantela una plantación de marihuana "indoor" en Uceda

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha desmantelado una plantación de marihuana "indoor" en un chalet de Uceda.

Estaba ubicada en la urbanización Caraquiz, donde se han incautado de 1.194 plantas de marihuana en diferentes estadios de crecimiento y floración, distribuidas en cinco estancias de la vivienda.

La droga intervenida tenía un peso total de 389 kilogramos.

Los dos detenidos en el chalet donde se ubicaba la plantación de marihuana en Uceda | Guardia Civil Guadalajara

Han sido detenidos dos hombres de 24 años encargados de su cuidado.

Además se ha eliminado también una conexión ilegal a la red eléctrica que ha supuesto un fraude de 25.000 euros.

Las investigaciones, que se han realizado en colaboración con la empresa encargada del suministro eléctrico en la zona, finalizaron con el registro el pasado lunes del inmueble.