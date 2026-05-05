Guadalajara registra 771 parados menos que hace un año

El paro baja en Guadalajara respecto a hace un mes y en términos interanuales. Este abril se cerró con 771 desempleados menos que hace un año.

El desempleo, por tanto, ha bajado un 5,91% en la provincia en el último año.

Según los datos publicados este martes por la Ministerio de Trabajo y Economía Social, en abril -con las contrataciones de Semana Santa- se registraron 12.264 parados en Guadalajara, 439 desempleados menos respecto a marzo. Eso representa una caída del 3,46%.

El número de afiliados a la Seguridad Social asciende a los 108.052, un 0,88% más respecto a marzo con amento de 947 personas; 3.214 más que el pasado año con un incremento del 3,07%.

El sector con mayor paro es Servicios con 9.471 desempleados en la provincia. Le sigue la Industria con 927, el colectivo Sin Empleo Anterior con 910, la Construcción con 778 y Agricultura con 178.

4.874 de los desempleados son hombres. 7.390 mujeres.

UGT y CCOO valoran positivamente los datos a nivel general resaltando la subida interanual.

Juan Antonio Pendás, secretario provincial de UGT, ha mostrado su preocupación por los sectores más golpeados por el desempleo.

La misma preocupación ha expresado Javier Morales, secretario provincial de CCOO, quien se muestra partidario de buscar soluciones para las mujeres desempleadas mayores de 45 años.

Desde UGT, Juan Antonio Pendás pone en el foco también en la parcialidad de los contratos en sectores como la logística, con gran peso en la provincia.

Desde CCOO, Javier Morales subraya que las buenas cifras demuestran que la subida de Salario Mínimo Interprofesional no está afectado al empleo y que es la demanda interna la que está tirando del crecimiento económico en España, uno de los mayores de la Unión Europa.