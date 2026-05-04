Éxito de participación en el primer Concurso de cortos, podcast y relatos sobre despoblación

En Guadalajara también se han dado cita en el Centro San José, más de 30 centros escolares de toda la provincia que han participado en el 'I Concurso de cortometrajes, podcast y relatos sobre despoblación'.

Hoy se han entregado los premios a los 3 primeros de cada categoría de un total de 7 por sección.

Bajo el lema ¿Qué mejorarías en tu pueblo para quedarte en él?', los alumnos han aportado su particular visión y propuestas para revertir la despoblación; propuestas que a partir de ahora se someterán a estudio.

Han participado centros desde Budia a Villanueva de Alcorón o localidades de la comarca de Molina de Aragón.

Rosa García, delegada de la Junta en Guadalajara, ha destacado que no solo se ha logrado que en las aulas se hable de despoblación sino que se haga de una manera creativa.

La Universidad de Alcalá ha participado en la formación de profesores para la elaboración de los trabajos presentados.

Héctor del Castillo, vicerrector de Coordinación, Innovación Docente y Formación del Profesorado de la UAH, ha subrayado la alta participación y ha declarado que se sienten orgullosos de participar en esta iniciativa en colaboración con el Gobierno regional y con la Diputación de Guadalajara desde el Observatorio de Despoblación.

Este concurso es muestra del trabajo conjunto que se está desarrollando para frenar la despoblación que afecta a la provincia y que está dando resultado, como ha señalado José Luis Vega, presidente de la Diputación de Guadalajara.

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"Vamos a empaparnos de esas iniciativas de los más pequeños que seguramente nos van a proponer nuevas políticas para desarrollar nuestros pueblos" ha añadido Vega.