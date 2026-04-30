El nuevo Estacionamiento Regulado de Guadalajara comenzará el 18 de abril

Ya hay fecha para la entrada en vigor de la nueva Zona de Estacionamiento Regulado en Guadalajara Será a partir del próximo 18 de mayo e incluye nuevas zonas.

Se suman más de 1.100 nuevas plazas de pago a las ya existentes por lo que habrá un total de 2.297 plazas reguladas: 1297 azules, 640 rojas (para residentes) y 360 verdes (aparcamiento disuasorio cerca de la Estación de Autobuses).

Llegan para dar solución a los problemas de aparcamiento en zonas tensionadas, según ha defendido Alfonso Esteban, segundo teniente de alcalde.

Las nuevas zonas son:

El parking disuasorio junto al cementerio en la calle Hermanos Fernández Galiano pasará a ser de pago. Contará con más de 400 plazas de color verde por las que se pagará 2 euros al día.

La ORA de Guadalajara también se amplía al entorno de Bejanque (aparcamiento y algunas calles colindantes).

La calle Cardenal González de Mendoza, sentido bajada desde el santuario de La Antigua.

El tramo que conecta la avenida del Ejército con el Palacio del Infantado.

Santiago López Pomeda, concejal de Movilidad, ha explicado otros cambios en el entorno de la calle Hermanos Fernández Galiano.

Sin embargo, ningún tramo del Paseo de Fernández Iparraguirre será de pago aunque se han instalado parquímetros.

Por otra parte, las zonas de La Llanilla y La Concordia quedan como hasta ahora.

Hay más de 200 nuevas plazas para residentes (plazaz rojas que deberán sacar tarjeta y pagar 32 euros al año) y las tarifas bajan respecto a las subidas planificadas antes de las variaciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La zona azul costará 65 céntimos la hora. La zona roja 30 céntimos más.

Las tardes de agosto no se pagará.

La duración por ticket será de hasta 4 horas en zona azul y 2 en la roja en el caso de los no residentes. Pero el ticket se podrá renovar sin límite.

Habrá zona amarilla para carga y descarga que también podrán utilizan de forma gratuita personas con movilidad reducida, en este caso, con límite de 60 minutos.

Tampoco lo harán los vehículos 0 emisiones y los de etiqueta ECO tendrán una bonificación del 40%.

De 46 pasarán a ser 90 los parquímetros y en todos se podrá recargar la Tarjeta Por Guada.

El horario de la ORA en Guadalajara es de lunes a viernes (9:00-14:00 y 16:00-20:00) y sábados (9:00-14:00), con el servicio gratuito domingos y festivos.