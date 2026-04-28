El TSJCLM declara nula la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nula de pleno derecho la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara.

La ordenanza se aprobó en el Pleno municipal de marzo de 2024.

El tribunal entiende que el Ayuntamiento la tramitó sin disponer antes de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible previo y vigente que amparara esa regulación.

La actualización de ese Plan de Movilidad llegó meses más tarde.

El segundo teniente de alcalde de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha valorado que en realidad la sentencia viene a reforzar la posición del equipo de gobierno que recientemente anunciaba una moratoria de aplicación de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones hasta diciembre de 2027

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobará una nueva ordenanza que regule la ZBE y que solo contemple multar cuando se excedan los límites de contaminación. Calculan que unos 5 o 6 días al año.

El fallo del TSJCLM no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.