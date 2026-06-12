CCOO reclama a la Junta la declaración de zona tensionada en Guadalajara.

Defienden que es una medida que en Navarra ha contribuido a reducir los precios de la vivienda que se han disparado en Guadalajara capital pero también en el Corredor del Henares.

Javier Morales, secretario provincial de CCOO en Guadalajara, califica la declaración de zona tensionada como una "cuestión urgente".

Señala que no se puede esperar a que se construya más vivienda y que sea una realidad "en 5 o 6 años".

CCOO se ha concentrado hoy frente a la sede de la Junta en Guadalajara.

Instan al gobierno regional socialista a trabajar conjuntamente con los ayuntamientos, que también tienen competencias en la materia, en la declaración de zona tensionada.

Critican que esté haciendo la misma política de vivienda que en comunidades como Castilla y León gobernadas por la derecha.

Javier Morales ha puesto el ejemplo de Azuqueca de Henares cuyo "ayuntamiento instó la declaración de zona tensionada y fue paralizada por la Junta".

Entre otras medidas, CCOO también reclama penalizar la vivienda vacía, un problema que también afecta a Guadalajara, y a los grandes tenedores que tienen 6 o más viviendas.