Está organizada por AGEMA y el Ayuntamiento de Guadalajara

Guadalajara presenta su primera Feria de Empresarias

Más de 40 empresas lideradas por mujeres se presentarán en sociedad el 20 de junio en el Mercado de Abastos

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Guadalajara presenta su primera Feria de Empresarias
Guadalajara presenta su primera Feria de Empresarias | Onda Cero Guadalajara

Guadalajara celebrará el próximo 20 de junio su primera Feria de Empresarias "Ciudad de Guadalajara" en el Mercado de Abastos de la capital alcarreña.

Se trata de una presentación en sociedad de más de 40 proyectos y negocios liderados por mujeres.

La feria -que se ha presentado hoy- está organizada por la asociación AGEMA que cuenta con medio centenar de empresarias y por el Ayuntamiento de Guadalajara bajo la apuesta de dar visibilidad al talento femenino y generar igualdad de oportunidades reales, como han señalado Roberto Narro, concejal de Mujer e Igualdad y Begoña García, concejala de Empleo.

Según explica Gloria Álvarez, presidenta de AGEMA, Tras la creación de una guía empresarial, esta primera feria es un sueño hecho realidad en el que han trabajado mucho.

Esta primera Feria de Empresarias Ciudad de Guadalajara contará con una madrina. Será Susana Pérez, la creadora de webosfritos, referente en Guadalajara y una de las divulgadoras más influyentes de la gastronomía en España.

El horario de la feria será de 11 a 19.30 horas.

Contará con cuatro bloques temáticos Desarrollo y conexión empresarial, gastronomía y bienestar y liderazgo. Habrá stands, zona expositiva, degustaciones y mesas redondas.

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