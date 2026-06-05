Los bomberos terminan de extinguir el incendio en una empresa de Marchamalo

El Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias) ha dado por extinguido en torno a las 7.26 horas el incendio en la empresa de reciclaje Regusa en el término municipal de Marchamalo pero los bomberos continuaban trabajando esta mañana.

Onda Cero Guadalajara ha hablado con el alcalde de la localidad, Rafael Esteban, que esta misma mañana sobre las 10.30 horas ha estado en el cambio de turno de los bomberos que se encargan de la extinción.

El incendio se desató el miércoles hacia las 22 horas cuando no había personal en las instalaciones y quedó perimetrado en la madrugada del jueves. No ha habido que lamentar daños personales. Gracias a la rápida y coordinada actuación, el fuego finalmente no afectó a un tanque de gasoil de Regusa. Tampoco se extendió a empresas colidantes del Polígono del Henares o a los pastos cercanos.

A pesar de la espectacularidad de las llamas, tampoco se produjo ninguna nube tóxica.

El incendio de la nave quedó sofocado. Esta mañana estaba prevista una visita técnica. Se están investigando el incendio y las causas del fuego cuyo origen se desconoce todavía.

En las labores de extinción han participado bomberos del CEIS, de Azuqueca de Henares y Sacedón, también de Guadalajara, dos dotaciones de la Comunidad de Madrid; además del personal especializado del plan Infocam.

Por otra parte, la normalidad se ha ido recuperando en el acceso e interior del Polígono del Henares.