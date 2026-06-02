Los firmantes del Manifiesto de Jirueque planean recurrir al MITECO para quitar competencias a la CHT

Representantes del Manifiesto de Jirueque -que agrupa en torno a 130 localidades y entidades- se reunirán con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el próximo 8 de junio.

El objetivo es seguir trabajando en la búsqueda de soluciones a los problemas que siguen teniendo los municipios con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Los firmantes del manifiesto ya han recopilado información de todo aquello que les afecta y esperan que el gobierno regional comparta con ellos los avances en los últimos meses.

El alcalde de Jirueque, Juan Antonio Sanz, impulsor del manifiesto, avanza que su objetivo es quitarle el mayor número de competencias a la Condeferación y para ello quieren acudir al MITECO, Ministerio para la Transición Ecológica o incluso a instancias superiores.

Las multas y las trabas para limpiar los cauces de ríos y arroyos siguen estando en el punto de mira.