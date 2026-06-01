1.559 estudiantes empiezan la PAU en Guadalajara

Hoy ha arrancado en Guadalajara la PAU, la Prueba de Acceso a la Universidad.

Son 1.559 estudiantes de toda la provincia, un 5% más que el año pasado, los que se someten a las pruebas, que se desarrollan en dos espacios del Campus de Guadalajara: el Edificio Multidepartamental y la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá.

Como ha destacado Francisco Javier Acevedo, Vicerrector de Estudios Oficiales de la Universidad de Alcalá, la novedad este año son los sistemas de radiofrecuencia para evitar que los estudiantes hagan trampa.

Por su parte, la presidenta del tribunal de la sede de Guadalajara, Teresa Jiménez Calvete, ha confirmado que la primera jornada se ha desarrollado sin incidencias reseñables y que ningún estudiante ha tenido problemas con la documentación necesaria para acceder a los exámenes.

Jiménez Calvete ha destacado la labor previa de los centros educativos, que durante las últimas semanas han recordado a los alumnos los requisitos necesarios para afrontar la prueba.

Los alumnos tienen que tener completamente apagados los móviles en las aulas donde realizan los exámenes.

El primero de ellos ha sido el de Lengua. Hemos preguntado a Néstor, Hugo y Rebeca que se han examinado en la Facultad de Educación. El tema que ha caído ha sido Literatura Hispanoamericana.

Las pruebas terminan el próximo jueves.

Tendrán que esperar al 11 de junio a partir de las 12h para conocer la nota y saber si les dé para lo que quieren estudiar.