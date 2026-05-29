Page inaugura el nuevo centro logístico de Ontime en Chiloeches

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este viernes la nueva plataforma logística de la compañía Ontime en Chiloeches.

Ha agradecido a Ontime haber apostado por Castilla-La Mancha señalando que la región es "la gran potencia de energía renovable" del país.

García-Page, además ha reivindicado el potencial de atracción de empresas.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado la apuesta de Ontime por la energía renovable y el medio ambiente.

La consejera ha invitado a todo el sector logístico a adherirse a los Certificados de Ahorro Energético en el Sector del Transporte que ayuda a reducir costes.

Las instalaciones de Ontime en Chiloehces cuenta con 50.000 metros cuadrados, 9.100 de ellos para almacenamiento de productos que requieren temperaturas entre 2 y 8 grados que es lo que permite poder legalizar este almacén para la industria farmacéutica y reforzar la nueva división Ontime Pharma.

El centro cuenta con capacidad para 65.000 huecos/palet y un total de 50 muelles de carga.

Esta nueva plataforma se encuentra a 50 minutos del HUB central de transporte de Ontime, potenciando así la conectividad de la compañía y optimizando los tiempos de distribución tanto a nivel nacional como internacional.

Por su parte, el consejero delegado de OnTime, Carlos Moreno de Viana Cárdenas, ha subrayado la importancia de "la posición estratégica del Corredor del Henares". "Esta ubicación es estratégica, siempre lo digo y como defensor de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

El directivo ha destacado la importancia del capital de inversión, de las administraciones y de los clientes, agradeciendo a todas las partes el esfuerzo para la consolidación de este proyecto.

Además, ha destacado la adaptación del centro logístico para almacenar y transportar productos farmacológicas con todas las garantías.

También por parte de la empresa, el director de Innovación de OnTime, Antonio Zafra, ha destacado el esfuerzo y la cantidad de gente y entidades implicadas en la construcción de las instalaciones, con "700 personas" trabajando "de forma directa" y "110 empresas" que "han participado en este proyecto".