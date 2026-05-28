El cineasta Pedro Solís da su nombre a un Centro de Educación Especial en Guadalajara

El Colegio de Educación Especial 'Virgen del Amparo' pasa a llamarse 'Pedro Solís', en homenaje al premiado cineasta guadalajareño que llevó a su hijo Nico a este centro

El cambio se ha oficializando en un acto muy emotivo con un Pedro Solís visiblemente emocionado que ocultaba sus ojos detrás de unas gafas de sol y que ha reconocido la importante función que realizan los trabajadores y docentes del centro.

Su hijo Nico falleció a los 16 años en 2021. Fue el protagonista de “Cuerdas”, el célebre cortometraje de animación con el que Solís ganó su segundo “Goya” en 2014.

Ana González, directora del centro ha explicado que el cambio de nombre fue una propuesta que hizo el centro hace un año. Quieren reconocer la labor de Pedro Solís en la visibilización de realidades como la de su hijo.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García ha puesto en valor el nuevo nombre que simboliza "humildad, sensibilidad, inclusión y compromiso", subrayando además el fuerte vínculo emocional que une a Solís y a su familia con el colegio.

El gobierno regional está actuando con inversiones cercanas a los 600.000 euros en la renovación de este centro de educación especial, con mejoras en pavimento, accesibilidad o eficiencia energética.