El alcalde de Pioz vincula a 4 plantas fotovoltaicas con la moción de censura contra él

El alcalde de Pioz, Manuel López Carvajal (PSOE), vincula a cuatro plantas fotovoltaicas con la moción de censura en su contra.

La moción -que está apoyada por una edil transfuga del PSOE, tres ediles del PP y tres del Unidas Podemos- se debatirá el próximo miércoles 27 de mayo a las 12 horas.

El regidor ha explicado este lunes que el ayuntamiento suspendió las licencias para la instalación de 400 hectáreas de placas fotovoltaicas que representan el 22% del término municipal y estarán solo a 15 metros de algunas viviendas.

El objetivo era ordenar el Plan de Ordenación Municipal para proteger al municipio y a los vecinos.

López ha señalado que "multinacionales energéticas, son un enemigo muy poderoso, capaces de hacer cosas tan importantes como poner de acuerdo a Unidas Podemos y el PP".

Manuel López se muestra convencido de que el tiempo le dará la razón.

El todavía alcalde de Pioz sigue destacando logros de su gestión como las nuevas líneas del Plan Astra, la transformación del consultorio médico en centro de salud, la creación de zona básica de salud, la creación del instituto o la implantación de un centro de atención temprana en el municipio.

El Ayuntamiento también ha aumentado la ayuda a domicilio en un 60% en los últimos 3 años y ha acabado prácticamente con la lista de espera gracias al convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - y la apuesta del gobierno municipal tal como ha detallado el regidor en una rueda de prensa junto a la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano.

López espera que todos los proyectos que ya están en marcha tengan continuidad aún con un nuevo gobierno municipal en el año de legislatura que queda por delante.