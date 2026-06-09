La Junta y los firmantes del Manifiesto de Jirueque seguirán trabajando para asumir competencias de la CHT

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se compromete con los representantes del Manifiesto de Jirueque a seguir avanzando en las búsqueda de soluciones a los problemas que se repiten con la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Ayer mantuvieron una reunión con la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Monserrat Muro, y con el delegado provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, Rubén García.

Los firmantes del manifiesto -que representan a unos 150 municipios, entidades y asociaciones- continuarán ampliando la base de datos que ya han creado y seguirán recopilando información más detallada sobre la problemática que les afecta y los expedientes abiertos con la confederación.

Se han emplazado a una nueva reunión con el Gobierno regional que podría producirse en un mes, según ha avanzado a Onda Cero Guadalajara Juan Antonio Sanz, alcalde de Jirueque, impulsor del manifiesto, que ha calificado la reunión de "muy positiva". Sanz avanza que se reunirán con el presidente regional, Emiliano García-Page con la idea de acudir al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que es de quien depende la CHT.

El objetivo es asumir competencias que ahora tiene la Confederación Hidrográfica del Tajo. En esta línea está trabajando ya la Junta.

La Dirección General del Agua de Castilla-La Mancha está elaborando una encomienda de gestión para asumir esas competencias y agilizar soluciones para los problemas que continúan teniendo los ayuntamientos, sobre todo, los más pequeños.

En esta reunión estuvo presente el presidente de la Asociación provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), Juan José Laso, quien ha elevado el tono de las críticas contra la política sancionadora de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en diferentes materias, como la limpieza de cauces de ríos y arroyos o la depuración de aguas.

Laso considera que estas multas por vertidos de aguas residuales se han convertido en un auténtico "impuesto revolucionario" pues la Confederación cobra pero no aporta soluciones para atajar los vertidos.

Señala que son las administraciones como la CHT, la Junta o la Diputación quienes deben asumir la implantación de depuradoras ya que los pequeños municipios no cuentan con inversión para ello.

El presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara insiste en recordar que los agricultores llevan años reclamando años la limpieza de los cauces de ríos y arroyos -que provocan inundaciones en las tierras de cultivo y que podrían solucionarse con una obra sencilla. Añade que sin embargo, la Confederación no acomete estas actuaciones pero multa si se realizan sin las debidas autorizaciones.