Guadalajara se planta frente al "sobra agua" de Levante

Los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia se han unido a favor del trasvase Tajo-Segura y en contra de recortes de agua en un acto convocado este lunes por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura del trasvase (SCRATS) en Pilar de la Horadada, municipio limítrofe entre ambas autonomías.

El presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y el murciano, Fernando López Miras, ambos del PP, han aportado argumentos para defender la premisa de que "en España hoy sobra agua".

El acto se produce días antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie, previsiblemente el 5 de mayo, sobre el recurso presentado por el SCRATS que reclama la derogación del ciclo vigente del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo (2022-2027). Señalan que el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo, supondría un recorte de 100 hectómetros anuales en el envío de agua a Alicante, Murcia y Almería.

Frente al “sobra agua” que llega desde Levante, desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía recuerdan que hace 10 años los embalses de cabecera del Tajo estaban en 400 hectómetros cúbicos.

Su presidente Borja Castro defiende un cambio en el modelo de gestión que garantice equilibrio y estabilidad pues no se puede pasar de 400 a 1.600 hectómetros cúbicos (66% de su capacidad) que se registran en la actualidad gracias a dos años de bonanza hídrica.

Castro echa en cara al PP de Castilla-La Mancha que se pliegue a los intereses electoralistas de su partido a nivel nacional.

Ha asegurado que "Génova sacrifica Castilla-La Mancha para salvar Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía", comparando la situación con "un tablero de ajedrez" en el que se sacrifica un territorio con menores expectativas electorales.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla La Mancha, Pablo Bellido, también secretario general del PSOE en Guadalajara, ha hablado de maltrato.

"Desde Castilla-La Mancha, particularmente desde la provincia de Guadalajara, solamente podemos lamentar que que estos estas dos comunidades autónomas, en lugar de apostar por la desalación y por utilizar el recurso ilimitado que tienen, que es el agua del Mediterráneo, quieran perpetuar un sistema que maltrata y que empobrece a Castilla-La Mancha y a Guadalajara», ha señalado Bellido quien ha pedido unidad a todos los partidos políticos en la defensa del agua en la región, sobre todo, ha apelado a PP y Vox.

Ha recordado que cuentan con el «respaldo de la Unión Europea, de los tribunales de justicia y de todos los sectores tanto económicos, productivos, industria y agricultura, turismo y también social».