Se confirma la muerte accidental de un policía nacional en Guadalajara

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado esta mañana la muerte de un inspector de Policía Nacional en Guadalajara.

Como avanzaba una información publicada por el diario El Mundo el fallecimiento se produjo este sábado de forma accidental en su casa al dispararse su arma.

Según El Mundo, el disparo tuvo lugar cuando el agente presuntamente introducía la pistola en la funda y le alcanzó la femoral provocando una gran hemorragia. El inspector -que se encontraba solo y no logró pedir ayuda - había estado destinado en el GEO y ahora trabajaba en Madrid en la Brigada Operativa de Apoyo.