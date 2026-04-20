Se le disparó accidentalmente el arma en la pierna

Se confirma la muerte accidental de un policía nacional en Guadalajara

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado el fallecimiento sin aportar detalles

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Imagen de archivo Base Operativa de los GEO de la Policía Nacional en Guadalajara
Imagen de archivo Base Operativa de los GEO de la Policía Nacional en Guadalajara | Gobierno de Castilla-La Mancha

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado esta mañana la muerte de un inspector de Policía Nacional en Guadalajara.

Como avanzaba una información publicada por el diario El Mundo el fallecimiento se produjo este sábado de forma accidental en su casa al dispararse su arma.

Según El Mundo, el disparo tuvo lugar cuando el agente presuntamente introducía la pistola en la funda y le alcanzó la femoral provocando una gran hemorragia. El inspector -que se encontraba solo y no logró pedir ayuda - había estado destinado en el GEO y ahora trabajaba en Madrid en la Brigada Operativa de Apoyo.

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