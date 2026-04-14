Reparada la avería de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe que ha afectado a 44 municipios

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) ha empezado a restablecer progresivamente el suministro en los 44 municipios afectados por varias averías concatenadas que se han producido en las últimas horas en distintos puntos de la red.

Desde la reparación, se están derivando a la red 100 litros por segundo cada 15 minutos desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), realizándose una apertura progresiva y controlada de las conducciones para evitar nuevas roturas por sobrepresión.

Según las previsiones de la MAS, a primera hora de la tarde de este martes podría estar recuperado completamente.

Los equipos técnicos y operarios han trabajado de forma ininterrumpida desde primera hora de la mañana de ayer para dar solución primero a la rotura de una conducción en Yunquera de Henares.

Sin embargo, la situación se complicó posteriormente por problemas en una ventosa en Fontanar y la avería de una válvula clave que no cerraba correctamente debido al deterioro de sus componentes, como ha explicado el recién estrenado vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín.

En total, la incidencia ha afectado a 44 municipios, los integrados en la MAS desde Guadalajara a Alcalá de Henares; pero también los abastecidos a través de otras mancomunidades como La Campiña Baja y La Muela.

En algunos casos, los depósitos reguladores han permitido mantener el suministro durante más tiempo, mientras que otros municipios han sufrido cortes totales.

La recuperación del servicio será gradual, siendo los municipios más cercanos los primeros en recibir agua, mientras que aquellos con depósitos más alejados o vacíos tardarán algo más en alcanzar la normalidad.

Según las previsiones técnicas, el suministro quedará plenamente restablecido en un plazo aproximado de tres horas desde que empezó a recuperarse el flujo de agua, es decir, a partir de las 15 o 16 horas, aunque la normalización completa dependerá del llenado progresivo de los depósitos municipales.

El recién estrenado vicepresidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Juan Carlos, Martín, apuesta abordar la renovación de las conducciones más antiguas para prevenir otras averías similares en un futuro.