Más de 35.000 profesionales se beneficiarán de la Carrera Profesional Sanitaria en la región

Más de 35 mil profesionales se beneficiarán de la Carrera Profesional Sanitaria tras 14 años sin ella en la región.

El lunes 20 de abril el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ratificará en el Palacio de Fuensalida de Toledo la firma del acuerdo alcanzado entre gobierno regional y las cinco organizaciones sindicales con representación en el Sescam.

Hoy desde Guadalajara el responsable de Sanidad de UGT en Castilla La Mancha, Fernando Peiró, ha calificado este "acuerdo de histórico" y ha puesto en valor la buena voluntad de Ejecutivo autonómico para la recuperación de la Carrera Profesional que anuló el gobierno de María Dolores de Cospedal (PP).

Peiró ha explicado que a partir de junio se abrirá la primera convocatoria extraordinaria para nuevos grados de Carrera Profesional Sanitaria a la que podrán acceder todos los trabajadores. Se empezará a abonar el 1 de enero de 2027. Le seguirá una segunda convocatoria que se cobrará a partir del 1 de enero de 2028.

El único requisito para solicitarlo será haber trabajado en el Sescam. A partir del quinto año de trabajo se reconocen cuatro grados.

Acceso a Grado 1: 5 años

Acceso a Grado 2: 10 años

Acceso a Grado 3: 16 años

Acceso a Grado 4: 23 años

Sobre la mesa está el acceso a un Grado 5 y un nuevo modelo de Carrera Profesional Sanitaria para cuyas negociaciones hay prevista una reunión el próximo 29 de abril.

Para los profesionales que presentaron solicitud de reconocimiento en el proceso ordinario de 2010, que fue suspendido por la Ley 1/2012 se incluye una convocatoria especial o tercera convocatoria para el acceso solo de estos profesionales, a un grado adicional.

Y además una tercera convocatoria con efecto económico previsto el 1 de julio de 2028.

Por otra parte, el responsable de Sanidad ha valorado positivamente la regularización extraordinaria de extranjeros ante la falta de profesionales que hay en la Sanidad de Castilla-La Mancha.