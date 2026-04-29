Se adelanta la nueva Zona de Estacionamiento Regulado en Guadalajara

Confusión, dudas y quejas entre los vecinos de Guadalajara ante la inminente entrada en vigor de la nueva Zona de Estacionamiento Regulado en la capital alcarreña.

El nuevo sistema previsiblemente comience a funcionar a primeros de mayo, según ha avazando el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, que no ha facilitado una fecha concreta.

Según los carteles colocados en los nuevos parquímetros que se están instalando, entrarán en servicio este viernes 1 de mayo que es festivo.

Sin embargo hace una semana, el martes pasado, el concejal responsable del área, Santiago López, apunta a finales de mayo por retraso en la recepción de materiales para la instalación y renovación total de los parquímetros.

El segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, Ha asegurado que el objetivo no es recaudar al tiempo que ha defendido las bondades del nuevo servicio que llega para facilitar la movilidad y el aparcamiento en ciertas zonas de la ciudad con dificultades para estacionar y hacer frente también al aumento del parque automovilístico.

Se ha mostrado abierto a realizar modificaciones a futuro en el Estacionamiento Regulado aunque el contrato es a 10 años y no se podrían realizar cambios sustanciales.

Guadalajara duplicará sus plazas de pago superando las 2.000 abarcando nuevas zonas como la calle Cardenal González de Mendoza, el tramo de la Avenida del Ejército hasta el Infantado o los dos aparcamientos de la Calle Hermanos Fernández Galiano que hay junto a la Estación de Autobuses.

El parking disuasorio situado junto al IES Brianda de Mendoza constará de 450 plazas y será Zona Verde. Costará aparcar en él 2€ al día aunque por la noche será gratuito.

Para resolver dudas, el Ayuntamiento de Guadalajara recomienda escribir a oraguadalajara@telpark.com