Este miércoles el Ayuntamiento de Guadalajara recepciona las obras

Termina la construcción de la Casa del Cuento de Guadalajara

Lo ha anunciado el concejal de Cultura de Guadalajara, Javier Toquero, que no ha concretado quién se encargará de su gestión

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Terminan las obras de la Casa del Cuento de Guadalajara
Terminan las obras de la Casa del Cuento de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

La futura Casa del Cuento de Guadalajara afronta la recta final antes de su apertura que podría tardar todavía unos meses.

El Ayuntamiento recepcionará este miércoles las obras del edificio que también es la Casa Museo del pintor Carlos Santiesteban, según ha avanzado el concejal de Cultura, Javier Toquero, durante la presentación del Maratón de Cuentos de la capital alcarreña.

Toquero ha calificado el proyecto cultural como el más importante de los últimos años" y ha avanzado que las distintas administraciones trabajan ya en el modelo de funcionamiento de un espacio que aspira a convertirse en referencia nacional e internacional. Sin embargo, no ha dado a conocer quién gestionará este espacio.

El delegado provincial de Educación y Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha , Ángel Fernández-Montes, ha lanzado un mensaje a favor del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil que se perfila como un candidato idóneo ya que realizó aportaciones al proyecto impulsado por el anterior gobierno municipal con el socialista Alberto Rojo, como alcalde.

Ha avanzado que el Gobierno regional firmará un convenio con el Ayuntamiento para impulsar acciones vinculadas al futuro Centro Regional del Cuento, aunque ha precisado que la gestión corresponderá al Consistorio.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, -quien no ha facilitado fechas exactas- ha pedido "unos meses" para completar la puesta en marcha del edificio y definir el modelo de funcionamiento y programación.

Ha garantizado que tanto la programación como la contratación de personal se realizarán "con total transparencia" y buscando siempre "las mejores manos" para un espacio llamado a convertirse en uno de los grandes símbolos culturales de la ciudad.

Ambos responsables han coincidido además en destacar la importancia del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil en el proyecto por su trayectoria en el ámbito de la narración oral y el fomento de la lectura.

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