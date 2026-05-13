El alcalde de Pioz defiende "grandes logros" de su gestión frente a la moción de censura contra su gestión

El alcalde de Pioz, Manuel López Carvajal, defiende su gestión frente a las acusaciones que argumentan PP, Unidas Podemos y una concejala transfuga del PSOE para sustentar la moción de censura contra él que se registraba este martes.

El objetivo: desalojar de la alcaldía de la localidad al regidor socialista.

Los firmantes argumentan una "situación insostenible" en el municipio, un estilo de gobernar personalista, con falta total de diálogo y una gestión económica "despilfarradora", señalando un exceso de gasto superior al medio millón de euros, la retención de cerca de un millón de euros procedentes del estado por incumplimientos con el Ministerio de Hacienda y un supuesto riesgo de demandas judiciales.

El alcalde Manuel López Carvajal ha defendido este miércoles su gestión asegurando que la situación es normal y estable y que todos los servicios funcionan perfectamente.

Ha destacado grandes logros alcanzados durante esta legislatura como el Plan Astra que hoy se presentaba en el Ayuntamiento y se puso en marcha ayer. También ha mencionado la consecución del instituto o la conversión de consultorio de la localidad en centro médico.

En cuanto a la gestión económica, explica que se han producido alteraciones por el retraso en la incorporación de la nueva interventora.

El secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, ha mostrado su total apoyo al alcalde cuya gestión ha calificado de extraordinaria. Ha apuntado a Podemos y a su interés de "paralizar el enorme avance" conseguido durante los últimos años por el actual equipo de Gobierno destacando que la deuda heredada está a punto de liquidarse.

La moción de censura se debatirá en pleno extraordinario el 22 de mayo a las 18 horas.

Cuenta con el apoyo de los tres concejales del PP, los tres de Unidas Podemos, y de la recientemente incorporada edil a las filas socialistas Carmen Blázquez Abellán que se postula como alcadesa y ha sido expulsada del Grupo Municipal Socialista de Pioz tras apoyar esta maniobra política.

La edil accedió al acta tras el fallecimiento del concejal socialista Hilario, una pérdida que Pablo Bellido ha calificado como "una de las circunstancias más dolorosas de la legislatura".

El gobierno municipal se queda en minoría con 5 concejales: 3 del PSOE y 2 que salieron del grupo de Vox para integrar el ejecutivo local.

Podemos ha desautorizado, por su parte, a sus representantes, se desvincula de la moción y se reserva la opción de llevarlos al Comité de Garantías.