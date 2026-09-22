Hay más de 300 hectómetros cúbicos de excedente en la Cuenca del Segura

Este año hidrológico se ha derivado a Levante el equivalente a todo el embalse de Entrepeñas

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía denuncian que la situación es grave y que los embalses se podrían vaciar con más rapidez en años secos

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Este año hidrológico se ha derivado a Levante el equivalente a todo el embalse de Entrepeñas
Este año hidrológico se ha derivado a Levante el equivalente a todo el embalse de Entrepeñas | Asociación de Municipios Ribereños

La Asociación de Municipios Ribereños denuncia, a punto de concluir el año hidrológico el próximo 30 de septiembre, que en total se ha aprobado una derivación récord a Levante de cerca de 700 hectómetros cúbicos, el equivalente prácticamente al embalse de Entrepeñas.

Miguel Ángel Sánchez, técnico de la asociación y representante en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, lo ha calificado de "grave" y de "sangría" para los embalses de cabecera del Tajo en una entrevista a Onda Cero Guadalajara.

Sánchez asegura que hay más de 350 hm3 -procedentes de Entrepeñas y Buendía- "guardados en la Cuenca del Segura"; un volumen que dejan de tener los embalses de cabecera para hacer frente a años secos.

Insiste en que con las nuevas reglas de explotación, que llevan 2 años y medio de retraso, se habría reducido esa cantidad .

Añade que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) sigue sin dar fechas aunque repite que las nuevas reglas están casi listas.

Entrevista completa en 'Más de Uno Guadalajara'.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid