Este año hidrológico se ha derivado a Levante el equivalente a todo el embalse de Entrepeñas

La Asociación de Municipios Ribereños denuncia, a punto de concluir el año hidrológico el próximo 30 de septiembre, que en total se ha aprobado una derivación récord a Levante de cerca de 700 hectómetros cúbicos, el equivalente prácticamente al embalse de Entrepeñas.

Miguel Ángel Sánchez, técnico de la asociación y representante en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, lo ha calificado de "grave" y de "sangría" para los embalses de cabecera del Tajo en una entrevista a Onda Cero Guadalajara.

Sánchez asegura que hay más de 350 hm3 -procedentes de Entrepeñas y Buendía- "guardados en la Cuenca del Segura"; un volumen que dejan de tener los embalses de cabecera para hacer frente a años secos.

Insiste en que con las nuevas reglas de explotación, que llevan 2 años y medio de retraso, se habría reducido esa cantidad .

Añade que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) sigue sin dar fechas aunque repite que las nuevas reglas están casi listas.

Entrevista completa en 'Más de Uno Guadalajara'.