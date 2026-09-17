CSIF se moviliza en Guadalajara para denunciar la falta de personal en Correos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado hoy movilizaciones en Correos para denunciar el deterioro de las condiciones laborales y la falta de personal que sufre la empresa pública y el servicio en todo el país.

Guadalajara no es una excepción y se ha sumado a la convocatoria ante las Jefaturas provinciales de Correos de toda España.

CSIF denuncia que no se cubren jubilaciones, bajas o vacaciones y esa política de la empresa pública está provocando una sobrecarga que califican de “inasumible” de la plantilla.

La situación -dicen- es insostenible y reclaman medidas de actuación urgentes para recuperar el empleo y un servicio de calidad, como ha destacado Rafael Revelli, responsable de CSIF Correos en Guadalajara.

En Guadalajara son cerca de 200 trabajadores en Correos. En Castilla La Mancha 1.600. Reclaman que harían falta unos 500 más.

A nivel nacional, la falta de contratación de refuerzos ha supuesto la pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos diez años, pasando de unos 66.000 trabajadores a los aproximadamente 44.000 actuales. De ellos, más de 4.000 cuentan con contratos a tiempo parcial, con salarios que oscilan entre los 800 y los 900 euros.

La Central Sindical llevará a cabo una concentración multitudinaria en Madrid el próximo miércoles 30 de septiembre.