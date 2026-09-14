Arranca con el pregón y chupinazo la Semana Grande de las Ferias y Fiestas de Guadalajara

Tras el emotivo pregón oficial de este sábado a cargo del rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García y el colorido Desfiles de Carrozas de este domingo, este lunes comienza la Semana Grande de las Ferias y Fiestas de Guadalajara con el pregón y chupinazo a cargo de la peña Escopitos que cumple 12 años.

La concentración de peñas es a las 19.00 horas en la Plaza Mayor y a las 20.00 horas tendrá lugar el plato fuerte.

Desde el balcón del Ayuntamiento, la encargada de lanzar el cohete del chupinazo será la peña Escopitos, la más numerosa de España, según el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda. Cuenta este año con con 1.200 peñistas. Empezaron en 2015 con 160 personas.

Este año como novedad, se instalará una pantalla gigante en la Plaza de España para poder seguir el pregón.

A continuación tendrá lugar el tradicional Desfile de Peñas y Charangas desde la Plaza de España con un recorrido por la calle Miguel Fluiters, plaza Mayor, calle Mayor, plaza de Santo Domingo y calle Virgen del Amparo.

Estas Ferias y Fiestas, la peña Escopitos tiene previsto celebrar este martes un acto de hermandad con la peña La Crisis que cumple 50 años y que suma 777 peñistas.

Guadalajara presume de ser la ciudad de España que cuenta con el mayor número de peñas. Este año son una menos, un total de 19 peñas oficiales con un total de 9.425 integrantes incluidos niños y jóvenes no mayores de edad que antes no se contabilizaban. Ha desaparecido la peña Karacenses.