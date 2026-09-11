Los encierros de Guadalajara contarán con la colaboración directa del SESCAM

Este años los 5 encierros de Guadalajara -que se celebrarán del 16 al 20 de septiembre- contarán por primera vez con la colaboración directa del SESCAM.

Ayer se celebró la tercera mesa de los encierros y allí se planteó la posibilidad de que los sanitarios que terminan turno en el Hospital Universitario de Guadalajara puedan alargar su jornada hasta las 8:20 horas por si tuvieran que atender alguna urgencia. Además serán encierros cardioprotegidos con 10 desfibriladores a disposición de los sanitarios.

Así lo ha avanzado hoy el concejal de Festejos y Asuntos Taurinos, Santiago López Pomeda, quien ha destacado que este año todo el vallado es propiedad del ayuntamiento y se refuerzan todos los medios para garantizar la seguridad.

En total serán 4 grandes puertas en la curva de Santo Domingo con la Carrera y 7 pequeñas peatonales, así como 2 paneles convertidos en puertas en la calle Cervantes.

Además, entre las novedades de los encierros destacan que la cabestrada de prueba del encierro a las 18 horas del próximo martes se podrá correr.

Le han puesto el nombre del histórico torero de La Alcarria: Saleri II.

También se instalará una pantalla gigante para seguir los encierros en la Plaza de Santo Domingo y se incorporará megafonía en todo el recorrido.

Los encierros en puntas de Guadalajara es una fiesta declarada Interés Turístico regional. Lleva a gala ser la única capital que los celebra junto a Pamplona.