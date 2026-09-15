El Gobierno de CLM destinará más de 22 millones de euros a la recuperación tras el incendio de la Mierla

El Gobierno regional destinará más de 22,5 millones de euros para la recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio de La Mierla.

Buena parte serán ayudas directas para ganaderos o agricultores. 127 explotaciones contabilizadas por la Junta recibirán un máximo de 60.000 euros cada una.

Las ha detallado el vicepresidente primero José Luis Martínez Guijarro que señalaba que una parte será para las pérdidas agrícolas o de cabezas de ganado y otra para financiar su alimento.

Esas ayudas para suplir la falta de pastos serán a partir del 1 de octubre y de momento durante 6 meses hasta el 31 de marzo.

También habrá ayudas a empresas, un mínimo de 5.000 euros, más 1.000 euros por trabajador a jornada completa, con un tope de 10.000 euros.

Además alojamientos y restaurantes recibirán hasta 25.000 euros. Podrán solicitar a ayudas en función de las plazas.

En el balance de afectados que ha realizado el Ejecutivo autonómico hay 60 empresas, 133 autónomos y 350 afiliados a la Seguridad Social.

Por otra parte, 16 millones se invertirán en la restauración hidrológico-forestal y ambiental; por ejemplo, en trabajos para garantizar la retención de suelos e impedir que las cenizas acaben en los embalses.

Se contemplan también 3 líneas de financiación con préstamos de hasta 300.000 euros a tipo cero que se mantendrán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2027.

Este plan de recuperación se coordinará con la Diputación de Guadalajara.