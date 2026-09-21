Guadalajara, primera en Castilla-La Mancha en incorporar la transfusión de sangre a sus UVI móviles

Guadalajara será la primera provincia de Castilla-La Mancha en incorporar la transfusión de sangre a sus UVI móviles.

El sistema permitirá hacer una transfusión a pacientes con hemorragias graves en el lugar del suceso o durante el traslado al hospital.

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara, ha visitado este lunes la base de la UVI móvil ubicada en Guadalajara capital, primera unidad en incorporar esta prestación, donde ha conocido el equipamiento y los procedimientos que permitirán realizar transfusiones sanguíneas a pacientes en situación crítica antes de su llegada al hospital.

Jara ha destacado que este nuevo avance permite a Castilla-La Mancha "dar un paso más para acercar la medicina crítica avanzada al paciente y, sobre todo, ganar tiempo en situaciones en las que cada minuto cuenta".

La incorporación de la transfusión sanguínea prehospitalaria a las UVI móviles permitirá iniciar este tratamiento en el propio lugar en el que se produce la emergencia y durante el traslado al hospital en pacientes con hemorragias graves.

La evidencia científica recogida en el programa señala que, por cada minuto de retraso en la activación de un protocolo de transfusión masiva, la mortalidad aumenta aproximadamente un 5%.

Castilla-La Mancha, que lleva 12 años realizando este tipo de transfusiones en sus helicópteros sanitarios, es la única comunidad autónoma que cuenta con esta capacidad.

La puesta en marcha en Guadalajara constituye el primer paso de un despliegue de ámbito regional que alcanzará inicialmente a cinco UVI móviles, una por provincia.

Según el cronograma previsto, tras Guadalajara la implantación continuará en Albacete en diciembre de 2026, Toledo en enero de 2027, Cuenca en febrero y Ciudad Real en marzo.