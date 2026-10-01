Guadalajara celebra el Día de los Mayores con yoga, chikung o baile

Hoy se ha celebrado el Día Internacional de los Mayores con distintas iniciativas en Guadalajara.

El acto central de la provincia organizado por Cruz Roja ha reunido a mayores de 8 comarcas y ha tenido lugar en el Parque de la Concordia de la capital.

Beli Muñoz, directora de intervención de Cruz Roja Guadalajara ha destacado que la ONG atendió el año pasado a más de 2.500 personas mayores y cuidadoras en la provincia de Guadalajara.

En La Concordia se han desarrollado talleres de yoga, memoria, baile, toma de tensión y ha habido una chocolatada con churros.

"Tenemos talleres de memoria, de gimnasia, proyectos de atención a personas cuidadoras que están atendiendo a sus familiares, préstamo de productos de apoyo, de sillas de ruedas o camas; acompañamiento al médico, acompañamiento dentro y fuera del domicilio" -ha explicado.

Allí ha estado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma líder en materia de dependencia y en envejecimiento activo.

Ha señalado que "es una apuesta y un empuje fundamental por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pero en colaboración con las diputaciones provinciales, con las entidades locales, los ayuntamientos, que son los que nos dan la facilidad de poder llevar estas actividades a sus municipios y por supuesto con las entidades del tercer sector".

Por su parte Marco Antonio Campos ha acudido en representación de la Diputación de Guadalajara poniendo en valor el compromiso con los pueblos y sus mayores. También la colaboración institucional.

"Ha habido una recuperación de población en todos nuestros pueblos y los datos que tenemos es un perfil de gente mayor que una vez jubilada decide volver a su pueblo natal a poder desarrollar allí su vida. Y en eso es fundamental la labor que hace la Cruz Roja".

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara, ha organizado una clase de chikung frente al Palacio del Infantado y una clase de baile en línea.

La concejala del ramo, Eva Henche, ha leído un manifiesto en el que ha subrayado el compromiso del gobierno municipal por fomentar políticas comprometidas con el bienestar de los mayores.

Las actividades continuarán mañana con una tarde de cine en la Sala Tragaluz del Teatro Auditorio Buero Vallejo, de 17.30 a 19.00 horas. Se proyectará el cortometraje 'El baile'.

El sábado 3 de octubre, el Centro Social Cifuentes acogerá un baile con la orquesta Daikiri Show, de 18.00 a 20.00 horas. Tanto la tarde de cine como el baile tendrán entrada libre hasta completar el aforo.