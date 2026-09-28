La candidatura de Sigüenza y Atienza a la UNESCO ya está en París

Hoy se han entregado en Sigüenza los Premios Regionales de Turismo y las Placas a los Municipios turísticos de la Región.

El marco ha sido el II Foro Regional de Turismo.

Entre los premiados: El Molino de Alcuneza de Sigüenza como mejor proyecto turístico sostenible.

Los municipios turísticos de la provincia que han recibido su placa han sido Anguita, Arbancón, Brihuega, Corduente, Hita, Jadraque, Molina de Aragón, Sigüenza --localidad anfitriona-- y Pastrana.

Para todos ellos. En total, 27 en la región, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que su gobierno aprobará antes de que finalice el año una inversión de un millón de euros para promover acciones impulsoras del turismo.

La anfitriona de este foro, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha destacado el impulso para el turismo y el desarrollo de la zona que representa la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO del Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza que, según ha avanzado, ya está en París (sede de la UNESCO).

Por su parte, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha anunciado que el ejecutivo está trabajando para impulsar un encuentro con la UNESCO antes de fin de año con las candidaturas regionales a Patrimonio de la Humanidad, entre ellas la de Sigüenza que “va por muy buen camino”.

En este II Foro regional de Turismo ha tenido especial protagonismo la recuperación de la zona afectada por el incendio de La Mierla.

Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, se ha señalado que el objetivo es tramitar las ayudas para negocios cifradas en 3,5 millones de euros antes de que finalice el año.

La consejera ha añadido que hasta el momento se han presentado unas 80 solicitudes, asegurando que el objetivo es resolverlas antes de que termine el año. También ha anunciado que el proyecto de hospedería de Pastrana está prácticamente terminado para salir a licitación.

Franco ha avanzado que, en su apuesta por la desestacionalización del turismo, la Junta presentará en Fitur a Castilla-La Mancha como un destino para todas las estaciones.