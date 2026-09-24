UGT avanza huelga en octubre en el sector de la logística de Guadalajara

UGT tiene la intención de convocar huelga en el sector de la Logística en Guadalajara hacia mediados, finales de octubre antes del Black Friday.

Esas son las fechas que han avanzado a Onda Cero Guadalajara desde el sindicato con representación mayoritaria tras la mediación celebrada ayer en el Jurado Arbitral de Guadalajara que concluyó sin avances.

Según asegura Alfredo Ávila, secretario general de FeSMC Guadalajara y secretario regional de logística en Castilla-La Mancha, la patronal no se ha movido de su posición y la negociación del nuevo convenio colectivo se mantiene bloqueado aunque la patronal han convocado reunión de la mesa de negociación el próximo miércoles 30 de septiembre.

Irán al encuentro con la convocatoria de huelga sobre la mesa.

Con posiciones distantes aunque con reivindicaciones similares, CCOO -presente ayer también en la mediación- manifiesta su intención de negociar con la patronal un convenio íntegro y de acordar con UGT una postura común, como ha señalado Javier Morales, secretario general de CCOO Guadalajara.

Desde CCOO Guadalajara no se pronuncian sobre su apoyo a la huelga. Hasta ahora han preferido esperar y apostar por seguir negociando.