Los centros escolares de Guadalajara colaborarán en la recuperación de la Sierra Norte

Los centros escolares de Guadalajara participarán en la recuperación de la Sierra Norte tras el incendio de La Mierla de este verano.

Aquellos que así lo decidan podrán sumarse al proyecto "Sierra Viva" y lo harán cultivando especies autóctonas que después replantarán en el medio natural coordinados con Desarrollo Sostenible, como ha avanzado hoy Ángel Fernández Montes, delegado de Educación de la Junta en Guadalajara.

También se harán refugios para animales incluyendo acciones no solo para la flora sino también para la fauna.

Rueda de prensa con Ángel Fernández-Montes e Isaac Urrea | Onda Cero Guadalajara

'Sierra Viva' es una de las 4 novedades de un total de 13 iniciativas que se han presentado este miércoles dentro de la programación de Juventud y Deportes de la Junta en Guadalajara.

Entre esas novedades se encuentra la iniciativa 'Guardianes del Juego', la primera olimpiada intergeneracional de juegos tradicionales.

Incluyen 8 juegos tradicionales representativos de todas las comarcas de la provincia.

Según ha explicado Isaac Urrea, Jefe de Servicio de Juventud y Deportes de la Junta en Guadalajara, son son la petanca, la rana, la tanga, los bolos castellanos, la herradura, la peonza, las canicas y el tiro de barra.

"Nuestros mayores serán los Guardianes del Juego, van a transmitir ese legado a los niños y las niñas".

Las otras novedades son la liga escolar online de ajedrez, 'GuadaJaque' y 'Ubicación Joven' dirigido a los centros de secundaria para acercar información de los jóvenes a los jóvenes a través de stands que se instalarán en los institutos.