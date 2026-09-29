UGT convoca huelga en la logística de Guadalajara del 28 de octubre al 2 de noviembre

UGT convoca huelga en el sector de la logística de Guadalajara del 28 de octubre al 2 de noviembre antes del Black Friday.

Son las fechas avaladas ayer de forma unánime en la asamblea celebrada tras el fracaso de la mediación en el Jurado Arbitral de la semana pasada.

Ana González, secretaria general de FeSMC UGT Castilla La Mancha, ha defendido que es "la última opción" que les ha dejado la patronal tras casi 10 meses sin avances en la negociación del nuevo convenio colectivo.

Mañana llevarán la convocatoria de huelga a la mesa de negociación convocada por la patronal en la que también se sentará CCOO que espera movimientos por parte de CEOE aunque la mayoritaria es UNO.

Javier Morales, secretario provincial de CCOO, ha calificado esta convocatoria de unilateral y lamenta que UGT no haya contado con ellos. Ha confirmado que CCOO no apoya esta huelga, insiste en agotar la vía de la negociación aunque se plantea convocar otra huelga contundente por su cuenta si no haya avances. Lo tendrían que valorar en asamblea -ha avanzado-.

Ambos sindicatos, sin embargo, comparten reivindicaciones para el nuevo convenio sectorial en la provincia como subida salarial o reducción de jornada laboral.

UGT reclama al menos un incremento salarial del 6% y una nueva paga extra mientras que CCOO habla de garantizar el poder adquisitivo y sitúa como línea roja la salud laboral. Plantea rotaciones obligatorias o ampliar de 24 a 32 horas la bolsa de acompañamiento a familiares.

La logística representa el 25% del PIB de la provincia y cuenta con 45.000 mil trabajadores.