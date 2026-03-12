Guadalajara bate el récord en trasplantes de riñón

Guadalajara ha batido el récord con 21 trasplantes de riñón realizados en el último año.

Son datos que se han dado a conocer con motivo del Día Mundial del Riñón.

Se trata de una cifra récord como ha destacado el jefe de Nefrología del Hospital Universitario de Guadalajara, Gabriel de Arriba, quien ha puesto en valor todas las mejoras en los tratamientos y en la atención a los pacientes renales que se están dando en el centro hospitalario.

El doctor De Arriba ha recordado que la nueva unidad de Hemodiálisis del Hospital Universitario de Guadalajara es pionera al implantar un nuevo sistema de preparado del ácido de diálisis, que permite su preparación in situ eliminando el uso de garrafas y contribuyendo a reducir residuos.

La gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, ha acompañado a los miembros de ALCER (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón), en la mesa informativa instalada en el Hospital de Guadalajara.

Martín ha insistido en la importancia de prevenir la enfermedad renal mediante un estilo de vida saludable y ha animado a la donación de órganos en un país como España, “generoso y solidario”, ya que cuando la enfermedad renal avanza, “el trasplante es la mejor opción”.

La supervisora de Nefrología, Susana Rosa, ha insistido en que “con un simple análisis de orina podemos detectar esta enfermedad que no duele y que muchas veces nos llega en fases muy avanzadas”.

Ha apuntado la importancia del “ejercicio físico, controlar la tensión y el azúcar, comer comida real y no ultraprocesados y beber agua y no refrescos ni bebidas energéticas”.

Por su parte, la presidenta de ALCER Guadalajara ha alertado de la necesidad de adoptar medidas para frenar el avance de la enfermedad renal, que va camino de convertirse en “la quinta causa de muerte en España”. Sonia Peñuelas ha insistido en “la prevención, la detección precoz y la educación sanitaria para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal”.