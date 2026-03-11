Guadalajara rinde homenaje a las víctimas del 11M

22 años después Guadalajara ha rendido homenaje a las víctimas de los atentados del 11M

Ese día se cobraron la vida de 192 personas, 16 de ellas de la provincia.

A las 6:50 horas del 11 de marzo de 2004 partía de la Estación de Cercanías de Guadalajara con dirección Madrid el tren que estalló a las 7:42 horas a la altura de la estación del Pozo del Tío Raimundo.

Este mediodía mediodía en Guadalajara se ha guardado un minuto de silencio en la Glorieta Víctimas del Terrorismo.

Previamente, en la estación de tren, la alcaldesa de la ciudad Ana Guarinos, acompañada de la Corporación Municipal, ha depositado un ramo de flores junto a la placa del recuerdo a las víctimas en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Minuto de silencio en la estación de Azuqueca de Henares | Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Por su parte, en la estación de Azuqueca de Henares se ha guardado un minuto de silencio junto al monolito que recuerda a las víctimas y a los 5 de los fallecidos de la localidad que ha recordado el alcalde de la localidad,

Miguel Óscar Aparicio.

De Alovera, Cabanillas o Iriépal eran otros de los fallecidos. Aquel 11 de marzo hubo más de 2.000 heridos.

En Guadalajara residía además el GEO Francisco Javier Torronteras que perdió la vida el 3 de abril de 2004 en la operación de Leganés donde se inmolaron los autores de los atentados yihadistas.

La subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha señalado que es un día para recordar las consecuencias de alterar el orden internacional y el "No a la guerra".