Abogados Cristianos solicita la retirada 'cautelarísima' de la exposición 'Alonso Cano. Like a Virgin'

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara en el que solicita la retirada cautelarísima de la exposición “Alonso Cano. Like a Virgin” que se inauguró el pasado 7 de mayo y puede visitarse hasta el 21 de junio en el Museo de Guadalajara ubicado en el Palacio del Infantado.

La muestra lleva la firma de los alumnos de la Escuela de Arte Elena de la Cruz de Guadalajara y se presenta como una reflexión sobre la representación del cuerpo femenino a través del tiempo, tomando como punto de partida la icónica obra 'Virgen de la Leche' del pintor barroco Alonso Cano, conservada en el propio museo, que representa a la Virgen amamantando al niño con un pecho al aire.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, considera "vejatoria" la muestra y asegura que ha habido “tergiversación” de símbolos sagrados del cristianismo.

Abogados Cristianos ha interpuesto, por una parte, un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, que autorizó la exposición y de la que depende directamente el Museo Provincial de Guadalajara.

Por otra parte, también ha presentado una denuncia penal contra el autor de la exposición por un presunto delito de escarnio contra los sentimientos religiosos por representar imágenes de la Virgen María con lencería erótica, cuero, travestismo y estética queer; un delito que conllevaría multas.

Por su parte, el consejero de Educación y Cultura, Amador Pastor, ha defendido la exposición que enmarca en la colaboración entre el Museo Provincial de Guadalajara y la Escuela de Arte Elena de la Cruz.

Ha asegurado que la muestra no pretende ridiculizar símbolos religiosos, sino reinterpretar elementos estéticos vinculados al arte sacro.

Además ha explicado que la exposición ha sido coordinada con los estudios de diseño de moda de la escuela artística y que el objetivo planteado al alumnado era reinterpretar vestuarios inspirados en obras de arte barrocas y a partir de ahí han hecho sus propias composiciones.

Pastor ha añadido que la exposición incorpora también una reflexión histórica sobre el denominado Virgo Lactans -representaciones de vírgenes amamantando- y sobre los debates en torno al desnudo religioso desde el Concilio de Trento.

La solicitud de medidas cautelarísmas implicarían el pronunciamiento del Tribunal a la mayor brevedad posible.