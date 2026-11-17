La agenda comienza este martes en el Teatro Auditorio José Luis Perales con el recital del flautista Diego Bueno y el pianista Graham Jackson, que recorrerán distintas épocas y estilos con obras de Mozart, Poulenc, Rodrigo, Fauré y otros compositores. El jueves llegará el tradicional concierto de Santa Cecilia de la Asociación Musical Virgen de la Luz de Cuenca y el viernes la Sala Directo recibirá a Mocassiners con una propuesta marcada por el funk, el pop y los ritmos destinados al directo.

El sábado concentrará buena parte de la programación. Mota del Cuervo celebrará el concierto de Santa Cecilia de su asociación musical, dirigida por Diego Guijarro Muñoz, mientras la Sala Directo acogerá a Rata, dúo murciano que combina rock y melodías pop y que presenta su álbum No me quiero morir nunca. En la Sala Rothus actuarán los conquenses Los Vampiros, proyecto de rock and roll que continúa presentando sus primeras composiciones propias tras su reciente nacimiento.

La oferta provincial se completa en Villamayor de Santiago con Paco Candela, uno de los nombres destacados del flamenco actual, acompañado por otras propuestas musicales. Marco Antonio de la Osa aprovecha esta semana de Santa Cecilia para reivindicar el papel de las bandas y asociaciones musicales repartidas por los municipios conquenses, no sólo por su actividad artística, sino también por su función educativa, social y vertebradora.