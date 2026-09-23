Las obras de accesibilidad en Fuente del Oro avanzan con una inversión de 888.000 euros

Las obras para mejorar la accesibilidad en cinco puntos del barrio de Fuente del Oro continúan avanzando. Los trabajos se concentran actualmente en el quinto punto, uno de los más complejos por las características del terreno, que se encuentra ya en su fase final.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha visitado la actuación y ha explicado que, una vez finalizada esta zona, los trabajos pasarán de forma inmediata al cuarto punto, donde ya se han realizado labores de desbroce y nivelación. Además, se instalarán pasarelas provisionales para garantizar el acceso de los vecinos a sus viviendas mientras duren las obras.

El proyecto cuenta con una inversión de 888.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de seis meses. Incluye la renovación de las redes de saneamiento, nuevos muros, alumbrado, bancos, vegetación y barandillas, además de rampas en aquellos lugares donde las características del terreno permitan su construcción.

Desde la Asociación de Vecinos de Fuente del Oro destacan que se trata de una reivindicación histórica del barrio. Su presidente, Antonio Gómez, ha señalado que llevaban más de 25 años reclamando estas mejoras, especialmente necesarias ante el envejecimiento de la población de la zona.