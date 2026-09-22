Musiquerías, con Marco Antonio de la Ossa: Del FIGUIC al VII Encuentro de Docentes de Música pasando por Huecco y los ciclos de la Catedral

Cuenca recupera su actividad cultural y musical después de San Mateo con una semana marcada por el estreno del Festival Internacional de Guitarra de Cuenca, que celebrará su primera edición entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre. Así lo ha repasado Marco Antonio de la Osa en una nueva entrega de Musiquerías, la sección musical de Más de Uno Cuenca.

Las primeras citas del festival se concentrarán este fin de semana. Mario Aparicio actuará el viernes a las 19:30 horas en el Centro Cultural Aguirre, con entrada libre. El sábado llegará el debut del Iberian Guitar Trio, integrado por Alberto Valiente, Saúl Contreras y Jonathan El Barouki, en la Casa del Guitarrista a las 20:30 horas. El domingo será el turno de Ramón Vergara, a las 18:00 horas en la iglesia de San Fernando y también con acceso gratuito.

La propuesta permitirá escuchar diferentes formatos y repertorios, desde la guitarra solista hasta la poco habitual formación de tres guitarras. De la Osa destaca un programa centrado en la música académica y clásica y con obras pertenecientes a diferentes compositores y periodos.

La agenda del sábado incluye además una propuesta dirigida especialmente al público familiar en el Teatro Auditorio José Luis Perales. El musical De ellos aprendí plantea un recorrido por diferentes películas, cuentos y musicales, con las voces interpretadas en directo, coreografías, proyecciones y un cuidado vestuario.

Fuera de la capital, Mota del Cuervo recuperará el concierto de Huecco que tuvo que suspenderse en agosto por las condiciones meteorológicas. La actuación tendrá lugar este sábado 26, a las 20:00 horas, en el Balcón de la Mancha y con acceso gratuito. El artista combinará en directo estilos como rock, rumba, ska, pop