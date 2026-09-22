Barchín del Hoyo adquiere los terrenos de su yacimiento íbero con 60.000 euros de la Diputación

Barchín del Hoyo celebrará este fin de semana, 26 y 27 de septiembre, la XIV edición de su Feria Íbera, una cita que busca acercar al público la historia y la cultura de los pueblos prerromanos y poner en valor el yacimiento de Fuente de la Mota, único yacimiento íbero visitable de la provincia de Cuenca.

La feria cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial, que ha concedido 2.500 euros al municipio dentro de su convocatoria de ferias rurales. Además, este año llega marcada por la reciente adquisición por parte del Ayuntamiento de los terrenos sobre los que se asienta el yacimiento, una operación que ha contado con 60.000 euros de ayuda de la institución provincial y que permitirá impulsar su aprovechamiento arqueológico y turístico.

Dos días para viajar al pasado

La programación comenzará el sábado 26 de septiembre a las 10:00 horas con la visita teatralizada Morir, dormir y rememorar, que partirá desde el Ayuntamiento y recorrerá la puerta de entrada al yacimiento, el área de culto y el camino íbero.

A las 11:30 horas tendrá lugar la inauguración de la feria y el encendido del fuego sagrado íbero en la Plaza Mayor. Entre las 12:00 y las 12:30 horas se presentará la novela Caballos de agosto, del autor Miquel Fornera, y desde las 11:30 hasta las 14:00 horas habrá una recreación histórica invitada en el Parque de La Cerrada.

Durante la mañana también se instalará un mercado de artesanía y se desarrollarán demostraciones y talleres para conocer la vida cotidiana de los íberos, con propuestas relacionadas con la alfarería, el armamento, los tejidos, la escritura y los juegos. A las 13:00 horas está prevista una exhibición de arte marcial tradicional íbero con bastón.

‘El Ocaso Olcade’, plato fuerte del sábado

La actividad continuará por la tarde con el mercado de artesanía desde las 16:00 horas y nuevas recreaciones y talleres. A las 18:00 horas se celebrará la conferencia Los signos íberos. Letras y números del pasado, impartida por José Vicente Montes.

A las 20:15 horas partirá un desfile nocturno desde el Parque de La Cerrada con destino a la Plaza José Antonio Arias Español y, a las 21:00 horas, llegará uno de los momentos centrales de la feria: la recreación histórica ‘El Ocaso Olcade’, en la que participarán alrededor de una treintena de actores y que aborda la desaparición de este pueblo prerromano y los cambios que experimentó el territorio.

La jornada concluirá con música desde las 23:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada.

Mercado, recreación y clausura el domingo

La programación continuará el domingo 27 de septiembre. Entre las 11:00 y las 12:00 horas se celebrará un concierto de Nueva Iberia en el Parque de La Cerrada y, hasta las 14:00 horas, permanecerá abierto el mercado de artesanía.

También regresará la recreación histórica Sinodal de Aguilafuente y, entre las 11:00 y las 13:30 horas, se repetirán las demostraciones y talleres sobre la vida íbera, con actividades de alfarería, alimentación, tejidos, escritura y armamento, entre otras.

La clausura de la XIV Feria Íbera tendrá lugar a las 13:30 horas en el Parque de La Cerrada. Desde el Ayuntamiento estiman que la cita puede atraer durante el fin de semana a entre 500 y 600 visitantes, una cifra especialmente significativa para una localidad que ronda los 80 habitantes durante el invierno.