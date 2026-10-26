Noviembre permitirá observar los cinco planetas visibles y tendrá a las Leónidas como gran cita astronómica

Noviembre llegará con buenas oportunidades para quienes quieran mirar al cielo desde Cuenca. José María Sánchez, astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, explica que durante el mes será posible localizar en algún momento los cinco planetas visibles a simple vista, aunque será necesario elegir distintos horarios para observarlos.

Mercurio ofrecerá una de las mejores oportunidades entre los días 17 y 24 de noviembre, poco antes del amanecer y hacia el este-sureste. Venus ganará progresivamente altura y brillo como lucero matutino, Marte podrá observarse desde antes de medianoche, Júpiter aparecerá durante la madrugada y Saturno permanecerá visible durante buena parte de la noche después de haber alcanzado su oposición en octubre.

La otra gran cita llegará con las Leónidas, cuyo máximo está previsto durante la noche del 17 al 18 de noviembre. Sánchez explica que la Luna se ocultará pronto y favorecerá la observación de estos meteoros, que alcanzan velocidades cercanas a los 71 kilómetros por segundo. Este año no se espera una tormenta especialmente intensa, aunque las condiciones permitirán disfrutar de la lluvia con relativa comodidad desde lugares oscuros.

La sección ha abordado también nuevas tecnologías para proteger satélites y misiones tripuladas de la basura espacial. Sánchez explica el desarrollo de Space Armour, un material diseñado para absorber y fragmentar pequeños impactos evitando que una colisión genere nuevos restos peligrosos en órbita.

Cuenca tendrá además su propia agenda astronómica durante la primera semana de noviembre. Del 3 al 7 de noviembre se celebrará la decimosexta edición del ciclo Diversidad de la Astronomía, organizado en colaboración entre el Museo de las Ciencias y AstroCuenca. Las conferencias estarán especialmente centradas en los eclipses, las imágenes de 360 grados y la astrofotografía. Entre las actividades se mostrarán grabaciones realizadas durante el eclipse de este verano y se entregarán los premios de un concurso que ha recibido 158 fotografías.